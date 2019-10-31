أرتال أميركية تعبر بالقرب من نقطة للجيش السوري جنوب تل تمر في محافظة الحسكة

اشارت قناة "RT" الى مرور عربات أميركية بالقرب من نقاط للجيش السوري في قرية الغيبش جنوب تل تمر في ​الحسكة​ شمال شرقي ​سوريا​ من دون تسجيل اي حادث يذكر.

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