خارجية إيران: نقوم بإعداد الترتيبات اللازمة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ عن "قيام لجنة بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بإعداد الترتيبات اللازمة لتقليص إيران التزاماتها ب​الاتفاق النووي​".

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