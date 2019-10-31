بومبيو: بكين تركز على الهيمنة الدولية ويجب التصدى لها

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "بكين تركز على الهيمنة الدولية ويجب التصدى لها".

وأشار بومبيو الى أن "​الولايات المتحدة​ لطالما اعتزت بصداقتها مع الشعب الصيني"، لافتاً الى أن "​الحكومة​ الشيوعية ليست هي الشعب الصيني".

ولفت الى "أنهم يبحثون عن الأساليب التي تخلق تحديات للولايات المتحدة و​العالم​ ويستخدمونها، ونحن جميعا بحاجة إلى مواجهة هذه التحديات، وجها لوجه"، مؤكداً أنه "لم يعد من المعقول تجاهل الاختلافات الأساسية بين نظامينا وتأثير، هذه الاختلافات في النظامين على ​الأمن القومي الأميركي​".

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