مسؤول إيراني: نسعى لإلغاء تأشيرات دخول سياحنا إلى عمان

أعلن وزير التراث الثقافي و​السياحة​ ال​إيران​ي علي أصغر مؤنسان عن أن بلاده "تسعى لإلغاء تأشيرات دخول السياح الإيرانيين إلى ​سلطنة عمان​"، موضحًا "أننا وضعنا في جدول أعمالنا منذ فترة رفع مستوى التعاون السياحي مع الدول الإقليمية وسلطنة عمان تعد من ضمن اهتماماتنا لتطوير التعاون السياحي حيث ألغت إيران، منذ العام الماضي تأشيرات الدخول للمواطنين العمانيين الراغبين بزيارة البلاد".

ولفت مؤنسان إلى أن "مباحثات أجراها مؤخرًا مع نظيره العماني، أسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون السياحي بين البلدين، وتضمنت مناقشة مسألة تسهيل السياحة وإلغاء تأشيرات الدخول للسياح الايرانيين الراغبين بالسفر إلى عمان، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في هذا المجال".

ونّوه بأن"القطاع السياحي الإيراني شهد نموا ملحوظا خاصة في مجال السياحة الطبية والعلاجية".