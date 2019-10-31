رئيس وزراء ماليزيا: مجبرون على غلق حسابات مصرفية لأفراد وشركات إيرانية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، بعد نشر تقرير عن أنّ البنوك في ​ماليزيا​ تغلق حسابات أفراد وشركات ​إيران​يّة، أنّ "علاقاتنا جيّدة جدًّا مع إيران، لكنّنا نواجه ضغوطًا قويّة للغاية من جهات معيّنة يُمكنكم تخمينها".

وأكّد في تصريح صحافي، "أنّنا مجبرون على القيام بذلك لأنّنا إذا لم نفعل فسيغلقون مصارفنا في الخارج. إنّه نوع من التنمّر من أشخاص أقوياء جدًّا".

وعلى الرغم من العقوبات الّتي فرضتها ​واشنطن​ على إيران بسبب برنامجها النووي في أواخر العام الماضي، فإنّ ماليزيا أبقت على علاقات جيّدة ب​طهران​، وبحثّ زعيما البلدين الأسبوع الماضي بسبل تعزيز العلاقات.