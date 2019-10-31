ستولتنبرغ: الناتو يؤكد أن على روسيا سحب جميع قواتها من شرق أوكرانيا

رحّب الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي- الناتو" ينس ستولتنبرغ، بـ"سحب الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا، قواتهم من مناطق في شرق أوكرانيا".
ولفت في تصريح أثناء زيارته مدينة أوديسا الأوكرانية، إلى "أنّنا نعلم أنّ الطريق لا زال طويلًا، لأنّه لا تزال هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار"، مركّزًا على أنّ "الحلف يؤكّد بشكل واضح جدًّا أنّ على روسيا مسؤوليّة خاصّة لسحب جميع جنودها وضباطها من شرق أوكرانيا".
وكان قد قام الجانبان يوم أمس الثلثاء بسحب قواتهما من منطقة مهمّة في شرق أوكرانيا. والانسحاب هو شرط مسبق لإجراء أوّل محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الّتي ستجري بوساطة فرنسا وألمانيا.
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