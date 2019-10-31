زخور طالب عدوان بتسريع مكافحة الفساد في قانون الايجارات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ مع ​لجان المستأجرين​ المحامي ​أديب زخور​، رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ ​جورج عدوان​ بـ"القيام بمسؤولياته البت بالتعديلات المقترحة على قانون الايجارات في لجنة الادارة والعدل والتي تسلمها من مدة ووعد بالاسراع والبت بها، ونطالبه بالافراج عن هذا الملف الاجتماعي والوطني والانساني بالسرعة المطلوبة كما وعد، كون مليون مواطن لبناني معلّق مصيرهم ومصير عائلاتهم بهذه التعديلات، ومن غير المقبول عدم البت بهذه التعديلات بعد أن أصبحت ضرورية وواضحة ومحددة، والمباشرة ب​مكافحة الفساد​ يجب ان يبدأ بهذا الملف اليوم قبل الغد بطريقة جدية وسريعة والمباشرة بدراسته كما جميع الملفات بطريقة مسؤولة قبل البدء بالتنفيذ الخاطىء الذي سيشكل ضرراً لا يمكن تعويضه على مئات الالف من العائلات، بعد أن سمعنا انه يتم دراسة انشاء مراكز للجان من قبل وزير العدل".

وفي بيان له، أوضح زخور أن "هذه التعديلات اصبحت ضرورية جداً بسبب الثغرات القانونية الخطيرة في الشكل والاساس في القانون، لناحية المهل والاجراءات والتمويل وضياع تعويضات وحقوق الشعب والفساد المتمثل بالاحتساب المبالغ فيه للتخمينات وتخفيض التعويضات وعدم امكانية تمويل اي صناديق، وخطورة المخاطرة المبنية عليه، كما اوضحنا مراراً، بشكل خطير والزام المواطنين بموجبات تعجيزية تجعل من ​التمديد​ 9 و12 سنة حبرا على ورق وتعرض المواطنين لخطر التشرد والتهجير من بيوتهم".