أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" ان "تأجيل الدعوة الى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لا يشكل أي مخالفة دستورية، ف​الرئيس ميشال عون​ يعطي من خلال التأجيل، ربما الى مطلع الأسبوع المقبل، وقتاً من أجل التشاور لتسمية من سيكلّف تشكيل ​الحكومة​ العتيدة"، مشيرة الى ان "الاستشارات لن تقتصر على اسم رئيس الحكومة المكلّف، بل ستتعداها الى استشراف المرحلة المقبلة، وخصوصاً ما بعد الاستقالة التي جاءت من دون أي تنسيق مُسبق، كما بالنسبة الى شكل الحكومة وأولوياتها، وهو أمر يجب التشاور بشأنه بين داخل الكتل وفي ما بين الحلفاء، ليأتوا الى الإستشارات بالأجوبة الشافية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: تأجيل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لا يشكل أي مخالفة دستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.