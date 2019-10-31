افادت معلومات صحافية بأن "عددا من المتظاهرين احتشدوا امام بعض المؤسسات الرسمية، ابرزها سنترال الميناء وطلبوا من الموظفين مغادرة مكان عملهم، كما تجمعوا امام مبنى ​بلدية الميناء​ ورددوا هتافات تطالب بشل المؤسسات الرسمية و​المدارس​ و​الجامعات​ والمحال التجارية حتى تحقيق المطالب كافة، فلبى الموظفون دعوة المعتصمين وغادروا ​البلدية​". كما خرج عمال الريجي في منطقة القبة من عملهم بناء على دعوة المعتصمين.

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كانت هذه تفاصيل خبر محتجون احتشدوا امام بلدية الميناء ومؤسسات رسمية وطالبوا الموظفين بمغادرة عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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