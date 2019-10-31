النشرة: المدارس والجامعات والاسواق التجارية فتحت أبوابها في النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن ​المدارس الرسمية​ والخاصة والثانويات و​الجامعات​ الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها فتحت ابوابها امام ​الطلاب​ بعد توقف قسري فرضته ​الاحتجاجات​ والتظاهرات في ​لبنان​ ، فيما العمل يسير بشكل طبيعي في ​السراي الحكومي​ في النبطية ، كما ان ​الاسواق التجارية​ في النبطية فتحت محلاتها امام الزبائن والمواطنين وكانت الحركة طبيعية مع تسجيل ​زحمة سير​ في الطرقات المحيطة .

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