وقفة احتجاجية لحزب 7 أمام سراي بيت الدين لمنع الموظفين من مزاولة العمل

قام مناصرون لـ "حزب 7" في المنطقة بتنفيذ وقفة احتجاجية على مدخل سراي ​بيت الدين​ في محاولة لمنع المواطنين من اجراء المعاملات الرسمية في دوائر النفوس والمالية وقائمقامية ​الشوف​.

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