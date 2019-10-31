كوريا الشمالية تطلق قذيفة لم تعرف طبيعتها

اسماء السيد - سيول: أطلقت كوريا الشمالية قذيفة واحدة على الأقل الخميس، كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فيما وصلت المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف النووي إلى طريق مسدود.
وأطلقت القذيفة في اتجاه الشرق فوق البحر، كما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، في سيول.
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