كيف تجري الانتخابات العامة البريطانية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

تستعد الأحزاب السياسية الكبرى في بريطانيا للانتخابات العامة التي تُعقد في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ويُفترض أن تُعقد هذه الانتخابات مرة كل خمس سنوات لاختيار حكومة تقود البلاد، إلا أن الانتخابات القادمة هي الثالثة منذ عام 2015.

لماذا تُعقد هذه الانتخابات؟

يصوت البريطانيون لاختيار 650 عضوا في البرلمان، تكون مهمتهم النظر في القوانين والسياسات وإقرارها .

ويصبح هؤلاء النواب أعضاء في مجلسي العموم البريطاني، وهو أحد غرفتي البرلمان، ومقره لندن حيث توجد الحكومة أيضا.

علام ينصب اهتمام البريطانيون، قطاع الصحة أم بريكست؟

تطرح الأحزاب السياسية خططا مفصلة قبل أي انتخابات عامة، تشمل كل القضايا والقطاعات، مثل الاقتصاد والدفاع والسياسة، في محاولة لكسب الانتخابات. وتُعد هذه الخطط هي ميثاق عمل الأحزاب.

وأظهرت استطلاعات الرأي تغير القضايا التي يوليها المصوتون البريطانيون الاهتمام الأكبر.

ففي الانتخابات العامة التي أُجريت عام 2015، كانت الخدمات الصحية العامة والهجرة على رأس اهتمامات البريطانيين، في حين قل الاهتمام تماما بالاتحاد الأوروبي.

لكن الأمر تبدل الآن، إذ أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) هو القضية الأكبر. © AFP مجلس العموم هو أحد غرفتي البرلمان البريطاني. ويتولى الحزب صاحب أغلبية المقاعد تشكيل الحكومة

لماذا تُعقد الانتخابات الآن؟

رغم مرور ثلاث سنوات ونص على الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح بريكست عام 2016، إلا أن بريطانيا لم تنفذه حتى الآن.

وينقسم الساسة حول الأمر: البعض يريد الانفصال في أسرع وقت، والبعض يفضل إجراء استفتاء آخر، فيه حين يريد آخرون التراجع عنه تماما.

ولا يحظى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأغلبية برلمانية تمكنه من إقرار القوانين. ويأمل أن تنتهي الانتخابات العامة المبكرة بزيادة عدد النواب المحافظين لتسهيل خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض عقد الانتخابات العامة القادمة في عام 2022، لكن جونسون كان يضغط لعقد انتخابات مبكرة منذ عدة أسابيع. والآن، انضمت أحزاب المعارضة لموقفه الداعم لإجراء الانتخابات.

كيف يتم التصويت؟

يُدعى الناخبون البريطانيون، وعددهم 46 مليون، لاختيار نائب عن المنطقة التي يعيشون فيها، ليصبح واحدا من 650 نائبا برلمانيا.

ويحق التصويت لكل من تزيد أعمارهم على 18 عاما، طالما كانوا مسجلين في كشوف الناخبين ومواطنين بريطانيين أو من تتوفر فيه شروط الجنسية البريطانية من مواطني دول الكومنويلث أو جمهورية أيرلندا.

وعادة ما يقبل كبار السن على التصويت أكثر من الشباب، ففي انتخابات عام 2017، أدلى 59 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 20-24 عاما بأصواتهم، مقابل 77 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 60-69 عاما.

ويجري التصويت في لجان محلية، تُقام في الكنائس والمدارس. ويضع المصوتون علامة على اسم المرشح الذي يدعمونه، ثم يضعون الورقة في الصندوق. © Getty Images التصويت يبدأ في السابعة صباحا، ويستمر حتى العاشرة مساءا

طريقة تحديد الفائزين

يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بمقعد في مجلس العموم البريطاني.

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ويحتاج الفائز إلى جمع أكبر عدد من الأصوات مقارنة بمنافسيه. وقد يكون عدد الأصوات أقل من نصف إجمالي المصوتين في المنطقة.

ويتبع أغلب النواب حزبا سياسيا، إلا أن البعض يقدم نفسه كمرشح مستقل.

وعادة ما يتولى الحزب الحاصل على أكثر من نصف عدد النواب (326 مقعدا) تشكيل الحكومة.

ويسمح نظام التصويت البريطاني للأحزاب بتشكيل الحكومة، حتى لو حصلت على أقل من 50 في المئة من إجمالي الأصوات.

وإذا لم يحصل أي حزب على أغلبية المقاعد، يسمح للحزب صاحب الأكثرية بتكوين ائتلاف أو شراكة مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.

ولا يصوت العامة لاختيار رئيس الوزراء بشكل مباشر، إذ يتم اختياره من بين نواب الحزب الفائز، ثم تعينه الملكة التي تلتزم باتباع نصيحة الحكومة. © متوفر بواسطة BBC World Service Trading Limited الانتخابات العامة في 2017. [ 326 عدد المقاعد التي يتطلبها الحصول على أغلبية ],[ 318 عدد المقاعد التي فاز بها حزب المحافظين ],[ 262 عدد المقاعد التي فاز بها حزب العمال ],[ 35 عدد المقاعد التي فاز بها الحزب الوطني الاسكتلندي ],[ 68.7% نسبة المصوتين من إجمالي عدد الناخبين ], Source: المصدر: تغطية بي بي سي للانتخابات العامة في 2017, Image: تيريزا ماي تلقي خطابها أمام مقر الحكومة

ماذا حدث في انتخابات عام 2017؟

كل الانتخابات التي عُقدت منذ عام 1922 فاز بها حزب المحافظين أو العمال.

وحصل الحزبان على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات عام 2017، لكن أي منهما لم يحصل على ما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة. وكانت الكتلة الأكبر لصالح المحافظين، الذين تحالفوا مع الحزب الديمقراطي الوحدوي للفوز بأصوات داخل مجلس العموم.

وخسر المحافظون والعمال نوابا منذ انتخابات عام 2017، في حين زاد عدد نواب حزب الديمقراطيين الأحرار.

أما الغرفة الثانية من البرلمان، وهي مجلس اللوردات، فهو معين بالكامل من قبل الملكة، بناء على توصيات رئيس الحكومة. ولا يُنتخب أي من أعضائه. © Getty Images

من يمكنه الترشح؟

أغلب من تزيد أعمارهم على 18 عاما يمكنهم الترشح في الانتخابات، طالما كان المرشح مواطنا بريطانيا، أو ممن تتوفر فيهم شروط المواطنة من مواطني دول الكومنويلث أو جمهورية أيرلندا المقيمين في المملكة المتحدة.

ويتعين على المرشح إيداع 500 جنيه استرليني، لا يستردها إذا فشل في الحصول على خمسة في المئة على الأقل من أصوات الدائرة المرشح عنها.

وتوضع بعض القيود على ترشح عدد من الفئات، فلا يمكن للسجناء والعاملين في الحكومة والقضاة وأفراد الشرطة والقوات المسلحة الترشح.

متى نعرف النتيجة؟

يجرى التصويت يوم الانتخابات، بدءا من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساءا. وتعلن النتائج ليلا وفي اليوم التالي.

وعندما تُعلن النتائج النهائية، يتوجه قائد الحزب الفائز (إذا كان هناك واحدا) لقصر باكينغهام لطلب الإذن من الملكة بتشكيل الحكومة.

وعند حصوله على الموافقة، وهي عملية إجرائية، يتوجه إلى 10 شارع داونينغ، مقر الوزارة وسكن رئيس الوزراء.

وعادة ما يقف رئيس الوزراء الجديدة خارج البناية لإلقاء كلمة عن خطط حزبه في السنوات القادمة.