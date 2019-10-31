شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات أمام البرلمان الثلاثاء للرد على سوء الخدمة والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثُل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، للرد على 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلب بمناقشة مقدمة من النواب حول موضوعات مختلفة، وذلك فى ضوء ممارسة البرلمان لدوره الرقابى.

وتتناول الموضوعات إنشاء مكاتب البريد وتطوير خدماتها، وعن سوء خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والإنترنت.

ويرد الوزير أيضا على طلبات إحاطة عن دور الوزارة فى مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ومواجهة الحرب الإلكترونية .

كما من المقرر أن يجيب الوزيرخلال الجلسة عن أسئلة بشأن دورالمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعن خطة الوزارة لتطوير قطاع البرمجيات.