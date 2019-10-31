شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قوانين أمام البرلمان الأحد.. أبرزها الكيانات الإرهابية والبيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة تقارير اللجنة النوعية حول 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.

وتشمل:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

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2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب اللجان التشريعية والخطة والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب اشرف عمارة و60 نائب اخرين فى نفس الموضوع.

3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلام ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلام ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.