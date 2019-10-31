عضو بـ"صحة البرلمان" يطالب بخطة لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة

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وقال حمودة، لـ"الخليج 365"، إن قطاع الدواء من القطاعات الحيوية فى منظومة الصحة، وصناعة الدواء تحتاج إلى التطوير والدعم لتعود صناعة الدواء فى مصر إلى ريادتها، ويكون للشركات الوطنية الدور الأهم والأكبر فى صناعة الدواء، ومنع الاحتكار، والتصدير للخارج.
ودعا عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ضرورة العمل علي إعادة هيكلة وتطوير الشركات الوطنية العاملة فى مجال الدواء، التابعة لقطاع الأعمال العام، ودعمها لوقف أى خسائر والتحول إلي شركات منتجة، مؤكدا على ضرورة حصول شركات الأدوية التابعة للدولة على مستحقاتها المادية لدى الحكومة.
ولفت النائب عبد العزيز حمودة، إلى أن هناك ترقب لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الشراء الموحد والتموين الطبى وهيئة الدواء المصرية، وإنشاء الهيئتين، مشيرا إلى أن وجود هيئة للدواء سيساهم فى حل مشكلات قطاع الأدوية.
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