"وي" تعوض عملائها عن انقطاع الخدمة بـ2 جيجا إنترنت و1000 دقيقة مكالمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة أرسلت رسائل نصية لعملائها تخبرهم بحصولهم على تعويض في صورة دقائق مجانية، وجيجات للإنترنت عبر المحمول.

وقدمت شركة WE اعتذارها لجميع عملائها عن الانقطاع المفاجئ لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن كل عميل سيحصل على 2 جيجابايت إنترنت موبايل، بالإضافة إلى 1000 دقيقة مكالمات صالحة للاستهلاك خلال ثلاثة أيام من تلقيه للرسالة.