38 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء إلى مشروعات الإنتاج الزراعي في واحة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن طرح مشروع توصيل التيار الكهربي لأكبر مشروع إنتاج حيواني وزراعي على مساحة 714 فدان غرب مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مركز الداخلة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، تنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، بتكلفة 38 مليون جنيه، على أن يتولى التنفيذ قطاع الكهرباء بالمحافظة، على أن ينتهي مشروع توصيل الكهرباء خلال 6 أشهر.

وأضاف "الطماوي"، أن مشروع توصيل التيار الكهربائي يتضمن تركيب خلايا مزدوجة من محطة محولات الخارجة، ومد كابلات بطول 17 كم، ومحولات بقدرات متنوعة داخل المزرعة، والتي تتولي تنفيذها شركات وطنية تابعة للقوات المسلحة، للإنتاج الزراعي والحيواني على أرض المحافظة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بمنطقة الكيلو ٧ بطريق "الخارجة – الداخلة"، لإنتاج أجود أنواع المنتجات الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديث، فضلا عن تخصيص مساحة لإقامة مزرعة للنخيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.