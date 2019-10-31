فحص وعلاج 33 ألف حالة خلال قوافل طبية مجانية في قرى الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ33205 مواطنين في قوافل طبية تابعة للمديرية جابت 30 قرية بمراكز المحافظة الخمسة خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضيين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، تنفيذ 6 قوافل بمركز الفرافرة، تضمنت القوافل الكشف والعلاج بالمجان وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية وتحويل الحالات التي تتطلب التحويل لمستشفيات عامة، في قري ( أبومنقار – الكفاح –النهضة – صبيح – عثمان بن عفان - أبو هريرة).

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أضاف "محروس"، أن المديرية نفذت 3 قوافل بمركز بلاط، و7 في قرى مركز الداخلة، و5 قوافل بمركز الخارجة، و9 في مركز باريس.

وتابع وكيل الوزارة، أن ذلك بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية الداخلية التابعة للمديرية، ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

مشيرًا إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.