البرلمان يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل.. ويستضيف وزير الاتصالات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة، يوم الأحد المقبل؛ لمدة ثلاثة أيام متتالية؛ حيث يأخذ الرأي النهائى على عدد من مشروعات القوانين؛ ويناقش عددا آخر من المشروعات والاتفاقيات تمهيدا لاقرارها؛ كما يستعرض المجلس طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة لتحديد موعد للمناقشة

ويستضيف المجلس يوم الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة من النواب إلى الحكومة؛ ومن بينها سوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت؛ ودور الوزارة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الالكترونية؛ وخطة الوزارة لتطوير قطاع البرمجيات.

وتشمل مشروعات القوانين التى يأخذ المجلس الرأي لإقرارها بشكل نهائي : تعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ واستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 195؛ وتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويناقش المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وبشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن: مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ومشروع آخر خاص بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية؛ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 1 / 2019.