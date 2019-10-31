بعد 4 سنوات.. "النقض" تؤيد حبس سائق دهس طالبة داخل حرم جامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بعد مرور 4 سنوات من الواقعة، استلمت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، قرار محكمة النقض بالقاهرة برفض الطعن المقدم من سائق سيارة نقل ثقيل بحبسه وتغريمه وإلزامه بدعوى مدنية لصالح ورثة طالبة بجامعة كفر الشيخ، بعدما دهسها أسفل سيارة كان يقودها داخل ساحات الجامعة عام 2015.

تعود التفاصيل إلى يوم 30 أكتوبر عام 2015، عندما لقيت الطالبة ندا نصر عبد الله بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، مصرعها أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل "تريلا"، داخل حرم الجامعة في 30 أكتوبر عام 2015، وذلك أثناء سيرها مع زميلاتها، وجرى نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، وتوفيت متأثرة بإصابتها داخل غرفة عمليات المستشفى إثر تعرضها لإصابة بنزيف داخلي في الصدر.

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وفي عام 2016 أصدرت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، حكمًا بحبس المتهم "م.ع.ع"، سائق السيارة، وتحمل لوحات معدنية رقم "ع ح ب 7862" وحدة مرور الغربية، وذلك في القضية رقم 9874 لسنة 2015 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، 5 سنوات مع الشغل، وغرامة ألف جنيه.

وتضمن نفس قرار محكمة جنح بندر كفر الشيخ، إلزام السائق بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 21 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لورثة الطالبة، وذلك لاتهامه بدهسها، فيما قررت نفس المحكمة إلزام رئيس جامعة كفر الشيخ، ورئيس حرس الجامعة، بأن يؤديا نفس المبلغ المذكور لصالح ورثة الطالبة.

وعقب صدور الحكم المشار إليه لجأ السائق إلى الاستئناف على الحكم وأصدرت محكمة مستأنف جنح بندر كفر الشيخ، قرارًا بتخفيف الحكم عليه وقضت بحبسه عامًا مع الشغل، وتأييد قرار المحكمة السابقة فيما يخص الدعوى المدنية ضده ورئيس جامعة كفر الشيخ، ورئيس حرس الجامعة، وعلى إثر ذلك تقدم السائق بطعن لدى محكمة النقض لإلغاء الحكم الأخير فرفضت المحكمة وأيدت الحكم بحبسه عامًا وإلزامه بالدعوى المدنية مع الآخرين.