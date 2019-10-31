مبعوث ترامب للسلام: الوقت غير ملائم للإعلان عن خطة "صفقة القرن"

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، جيسن جرينبلات أن الوقت غير ملائم الآن للإعلان عن خطة السلام المرتقبة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأعرب جرينبلات ـ في مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية بثت اليوم الخميس - عن أمله أن يتم نشر الخطة في وقت لاحق عندما تسمح الظروف، لأن جهودا كبيرة بذلت لوضعها.

وقال "لا أعتقد أن الظروف يمكن أن تكون مثالية في أي وقت لنشر الخطة، لكن سيكون الأمر تراجيديا لكل الأطراف إذا لم تر النور..

أعتقد أن هناك الكثير من المنافع التي ستعود على إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأكملها من هذه الخطة، ولن يكون من السهل على كل الأطراف الاتفاق، لكن عندما سنعلن عنها سيدرك الجميع أننا عملنا بمثابرة، وثمة حلول للجميع، لكن الطريق للوصول إليها سيكون طويلا ومعقدا".وأضاف جرينبلات، المستشار الذي سيترك منصبه نهاية الشهر لأسباب شخصية، "أن القدس لا تزال من القضايا العالقة، وعلى إسرائيل أن تقدم تنازلات وكذلك الفلسطينيسن".ولفت إلى أنه تعلم الكثير عن الفلسطينيين خلال عمله في البيت الأبيض، ونصحهم ألا يصدقوا ما تنشره الصحف عن خطة السلام.وتابع "كنا واضحين بأنه لا توجد خطة سلام لا تتطلب من الطرفين تقديم تنازلات جدية، وقضينا 3 سنوات في وضع التفاصيل التي تتضمن تنازلات من الجميع، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض أي حلول على الأطراف بالقوة، والاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض حل، ولا الأمم المتحدة، فقط هم الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون هناك، ويتعبدون هناك، ويموتون هناك، ويكسبون رزقهم هناك، الذين يستطيعون تحديد مصير هذه الصفقة، ونحن فقط نساعدهم".