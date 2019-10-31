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الكويت تعين أول سفير لها في فلسطين

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أعلن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، صدور قرار بتعيين عزيز الديحاني، سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى فلسطين، ليكون أول سفير للكويت لدى فلسطين.
وقال طهبوب – في تصريح

صحفي اليوم الخميس - إن القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، سفيرا غير مقيم لدى فلسطين.
وكان السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، قد صرح الأسبوع الماضي - خلال مشاركته بندوة عقدتها اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت - باعتزام الكويت تعيين سفيرا لها "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.
 
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