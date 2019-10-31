الكويت تعين أول سفير لها في فلسطين

أعلن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، صدور قرار بتعيين عزيز الديحاني، سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى فلسطين، ليكون أول سفير للكويت لدى فلسطين.
وقال طهبوب – في تصريح
وكان السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، قد صرح الأسبوع الماضي - خلال مشاركته بندوة عقدتها اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت - باعتزام الكويت تعيين سفيرا لها "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.
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