نيويورك تايمز تكشف عن تدفق موجات جديدة من القوات الأمريكية إلى سوريا

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على تدفق موجة منفصلة من القوات الأمريكية إلى سوريا، بينما تنسحب موجات أخرى من القوات الأمريكية يوميا من شمال شرق سوريا، بموجب أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر، والذي مهد الطريق لهجوم تركي تضمن اعتداءات على حلفاء البنتاجون، الأكراد السوريين.

وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه بمجرد الانتهاء من انسحاب القوات وتدفقها، فمن المتوقع أن

يبلغ العدد الإجمالي لقوات الولايات المتحدة في سوريا حوالي 900 - أي ما يقرب من عدد القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في هذه المنطقة عندما أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من البلاد، والذي يقدر بألف جندي.وأفادت بأنه خلال الأسابيع الثلاثة من الاضطرابات السياسية والعسكرية التي قلبت سياسة الإدارة الأمريكية في سوريا رأسا على عقب، تخلت الولايات المتحدة عن حليفها الكردي المحوري بل وتخلت أيضا عن الأراضي التي سيطر عليها الأكراد إلى سوريا وتركيا وروسيا؛ وفتحت الأبواب أمام احتمالية عودة تنظيم داعش الإرهابي على الرغم من مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية السبت الماضي.وأضافت الصحيفة الأمريكية أن مجموعة من القوات الأمريكية يمر بعضها على الأراضي السورية والبعض الأخر في سماء شمال سوريا بدأت في التدفق إلى هناك في وقت سابق من هذا الشهر عندما أمر ترامب بعودة الولايات المتحدة بقوة لحماية حقول النفط في المنطقة من داعش، وكذلك من سوريا وروسيا.