ارتفاع عدد ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستاني لـ73 شخصًا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق الذي اندلع بأحد القطارات، اليوم الخميس، في مدينة "رحيم يار خان" بإقليم "البنجاب" الباكستاني، إلى 73 شخصا بالإضافة إلى

إصابة العشرات.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن القطار كان متوجها من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي" عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب ما تسبب في نشوب الحريق الذي تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.