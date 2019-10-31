كيف ردت الإمارات على تصريحات وزير الخارجية التركي لقناة الجزيرة

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول علاقة تركيا مع السعودية والإمارات.
وأكد قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن الطريقة التي تدير بهادولة الإمارات علاقاتها مع أنقرة تتميز"بحكمة وكياسة" وأفضل مما تدير أنقرة علاقاتها مع العالم العربي.
يأتي رد قرقاش على تصريحات وزير الخارجية التركي، الأربعاء، في حديث لقناة"الجزيرة"، والذي قال فيه إن سبب المشاكل في العلاقات بين بلاده وكل من السعودية والإمارات يكمن في "اهتمام تركيا الأكبر بمشاكل العالم الإسلامي".
واتهم تشاووش أغلو أبوظبي باستقبال "إرهابي اسمه محمد دحلان"، الذي سبق أن كان قياديا في حركة "فتح"، قائلا: "هو هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل".
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