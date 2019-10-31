كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بسوق خضار شمال حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بسوق خضار في عفرين شمال حلب، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وفي سياق متصل، انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة تقل عناصر شرطة في محافظة أضنة جنوبي تركيا.

وقال المحافظ محمود دميرتاش، لوكالة الأناضول، إن الانفجار نجم عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر"، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضح أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، مضيفا أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.

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وأدلى المسؤول التركي بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير.

ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.