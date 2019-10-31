كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تشدد الأمن وتستعد لمصادمات مسائية محتملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت شرطة هونج كونج من الأمن واستعدت لمصادمات مسائية محتملة، اليوم الخميس، بين المتظاهرين ذوي الأقنعة "الهالوين" المؤيدين للديمقراطية والأندية المزينة بأزياء تنكرية في حي للحزب الشعبي في قلب المدينة.

يخطط المتظاهرون، الذين ما زال العديد منهم يرتدون أقنعة الوجه غير القانونية الآن، للمسيرة من فيكتوريا بارك في منطقة تسوق خليج كوزواي إلى بار Lan Kwai Fong ومنطقة الترفيه بالقرب من السنترال المركزي.

تحظى المنطقة بشعبية بين العاملين في المكاتب ورواد الحفلات بما في ذلك المغتربين، الذين غالبًا ما يجوبون شوارعها الضيقة.

وحظرت الشرطة المسيرة، وقالت، إنها ستغلق الطرق بما في ذلك شريط لان كواي فونج المنحدر نفسه، من وقت مبكر من بعد الظهر حتى صباح الجمعة "لتسهيل احتفال الجمهور". ولم يتضح على الفور كيف سيكون ذلك.

هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها المحتجون حي الحزب في خمسة أشهر من الاضطرابات العنيفة المناهضة للحكومة بشكل متزايد.

وتعتزم الشرطة، التي تحذر منذ أيام من تهديد النظام العام والسلامة من هذا الحدث، نشر 3000 ضابط شغب وثلاث مدافع مياه خارج المكاتب الحكومية بالقرب من الطريق، وفقًا لوسائل الإعلام.

المتظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل بكين المتزايد في هونج كونج، التي عادت من الحكم البريطاني إلى الصين في العام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تهدف إلى ضمان الحريات التي لم تشاهد في البر الرئيسي.

وتنفي الصين التدخل وتتهم الحكومات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة المتاعب.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء إن الصين "تدوس على حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها".

وأَضاف "بومبيو": "لقد رأينا هذا في هونغ كونغ ، حيث يحتاجون إلى الوفاء بوعودهم والتزاماتهم".

وقال المتظاهرون، إنهم سوف يسيرون، دون إذن من الشرطة، من حديقة في منطقة التسوق في خليج كوزواي عبر شوارع بار وان تشاي المتدلية إلى سفوح التلال الضيقة شديدة الانحدار في قمة بيك.

في نهاية كل أسبوع، تنتشر الحانات في Lan Kwai Fong إلى رواد المكاتب في الشوارع والأندية وعائلات المغتربين، حتى من دون النشطاء الذين ألقوا قنابل حارقة على الشرطة ، أشعلوا النيران والمباني المحطمة خلال خمسة أشهر من الاضطرابات.

تدافع في منتصف ليلة رأس السنة في العام 1992، عندما تجمع الآلاف، وقتل ما لا يقل عن 20 وأصيب العشرات.

هذا الشهر، حظرت زعيمة هونج كونج، كاري لام، المتظاهرين من ارتداء أقنعة الوجه بموجب قانون الطوارئ الذي تم إحياءه في عهد الاستعمار البريطاني، لكن القليل منهم لاحظوا ذلك.

ولم يتم حظر أقنعة هالوين، مما سيجعل من الصعب على الشرطة تحديد المتظاهرين.

وقالت الشرطة في بيان: "بناء على التجربة السابقة، فإن مثل هذا التجمع غير المصرح به سيفرض تهديدًا خطيرًا على النظام العام والسلامة العامة".

وأضافت: "يجب على أفراد الجمهور تجنب السفر إلى المنطقة المعنية عند حدوث اضطراب عام".