كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يكشف تفاصيل جديدة عن غارة البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم القائد الذي أشرف على الغارة الأمريكية على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي المعلومات الأكثر تفصيلا حتى الآن عن العملية مشيرا الي إن الولايات المتحدة في حالة تأهب ل "هجمات انتقامية" محتملة من قبل المتطرفين.

وقال الجنرال كينيث "فرانك" ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن رفات البغدادي دُفنت في البحر خلال 24 ساعة من وفاته داخل نفق تحت الأرض، حيث فر بينما كان جنود العمليات الخاصة يحاصرونه.

أصدر البنتاغون الصور الحكومية الأولى ومقاطع الفيديو الخاصة بالعملية الليلية، بما في ذلك واحدة تظهر قوات كوماندوس دلتا فورس تقترب من جدران المجمع الذي تواجد فيه البغدادي وآخرون.

وأظهر شريط فيديو آخر غارات جوية أمريكية على متشددين آخرين أطلقوا النار على طائرات هليكوبتر تقل الجنود إلى المجمع، وقد قصفت الولايات المتحدة المجمع بعد أن أنهى الجنود المهمة حتى لا يتم استخدامه كضريح للبغدادي.

وقال ماكنزي إن القوة الأمريكية المهاجمة انطلقت من مكان مجهول داخل سوريا للقيام برحلة هليكوبتر لمدة ساعة إلى المجمع.

وأضاف إنه لقي طفلين حتفهما مع البغدادي عندما فجر سترة ناسفة، وان الأطفال تقل أعمارهم عن 12 عامًا. وقد اصطحب أحد عشر طفلًا آخرين من الموقع دون أن يصابوا بأذى. واضاف ماكنزي إنه قتل أربع نساء ورجلين كانوا يرتدون سترات ناسفة رافضين الاستسلام.

وقال الجنرال إن الكلب العسكري الذي أصيب خلال الغارة هو من قدامى المحاربين لمدة أربع سنوات مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، ونفذ حوالي 50 مهمة قتالية.

تم التعرف على البغدادي من خلال مقارنة الحمض النووي الخاص به مع عينة تم جمعها في عام 2004 من قبل القوات الأمريكية في العراق، حيث تم احتجازه.

وأوضح ماكنزي أن الولايات المتحدة تمكنت من جمع كميات "كبيرة" من الوثائق والإلكترونيات أثناء الغارة، لكنه لم يوضح مزيد من التفاصيل. هذه الجهود هي سمة قياسية من الغارات على الأهداف المتطرفة رفيعة المستوى ويمكن أن تكون مفيدة في معرفة المزيد عن خطط المجموعة.

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على الرغم من نجاح الغارة، قال ماكنزي إنه سيكون من الخطأ التسليم بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع قائلا: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة تأسيس شخص ما لقيادة المنظمة، وخلال تلك الفترة الزمنية قد تكون أفعالهم مفككة بعض الشيء.. سيكونون خطرين. نشك في أنهم سيحاولون شن هجوم للقصاص، ونحن في وضع الاستعداد لذلك. "

ولدى توضيح العملية، قال ماكنزي إن البغدادي كان في المجمع في محافظة إدلب شمال غرب سوريا "لفترة طويلة"، لكنه لم يكن محددًا.

وأوضح أنه تم ابلاغ الرئيس دونالد ترامب بخطة الغارة يوم الجمعة، واتخذ ماكينزي قرارًا بالمضي قدمًا صباح يوم السبت.

لم يقدم ماكنزي أي تفاصيل جديدة عن لحظات البغدادي الأخيرة.

ولدي سؤاله عن اللحظات الأخيرة للبغدادي ووصف ترامب له بأنه ظل يصرخ كجبان حتى وفاته، اجاب ماكنزي "لقد زحف في حفرة مع طفلين صغيرين وفجر نفسه".

وقال مسؤولون كبار آخرون في البنتاغون، بمن فيهم الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنهم لا يستطيعون تأكيد وصف ترامب.

صرح الرئيس دونالد ترامب عدة مرات هذا الشهر إنه ينسحب من سوريا وأن القوات "تعود إلى الوطن". لكن، في الواقع، يظل الجيش الأمريكي في البلاد، ويغير مواقعه ويستعد لتنفيذ أمر ترامب لتأمين سوريا. حقول النفط - ليس من اجل الحكومة السورية ولكن للأكراد. كما قال ترامب إنه يريد "الاحتفاظ" بالنفط، رغم أنه من غير الواضح ما يعنيه.