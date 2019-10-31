كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء يقتل جنديًا عراقيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، مما أسفر عن مقتل جندي عراقي وزيادة العنف الذي يسيطر على البلاد وسط احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة وقمع أمني عنيف.

قال مسؤولون أمنيون، متحدثين شريطة عدم الكشف عن هويتهم تمشيا مع اللوائح، إنه سقط أحد صواريخ الكاتيوشا على بعد حوالي 100 متر بعيدا عن محيط السفارة الأمريكية، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. وأضافوا أنه قتل جنديا كان يحرس نقطة تفتيش بالقرب من مطعم.

المنطقة الخضراء هي موطن لعدة سفارات غربية ومكاتب حكومية. وقال شاهد عيان قرب السفارة إنه سمع انفجارين. ولم يتضح على الفور أين وقع الآخر. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصابت ثلاثة صواريخ قاعدة عسكرية كبيرة شمال بغداد تضم القوات الأمريكية والعراقية. ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

لقد غمر العراق الاحتجاجات القاتلة المناهضة للحكومة التي اكتسبت زخمًا في الأيام الأخيرة. وقالت لجنة حقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية إنه قتل 100 شخص وأصيب أكثر من 5000 منذ يوم الجمعة، عندما استؤنفت الاحتجاجات بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 250 قتيلًا تقريبًا هذا الشهر في الوقت الذي تقوم فيه قوات الأمن بقمع حركة الاحتجاج المتزايدة.

تجمع عشرات الآلاف من الناس في ساحة مركزية في بغداد وعبروا معظم المناطق الوسطى والجنوبية من الشيعة في البلاد يوم الأربعاء.

ترددت أصوات انفجارات الغاز المسيل للدموع طوال اليوم بينما اشتبكت قوات الأمن مع الشباب الذين يحاولون التقدم نحو المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية.