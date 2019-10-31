الفتاوي: محاكمة شمهروش “مثالية” وتوفرت فيها جميع الضمانات وسيسجلها التاريخ

أنهت الغرفة الإستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا مساء اليوم، الإستماع لكافة الأطراف في ملف جريمة “شمهروش” وقررت بعد إنصاتها للكلمة الأخيرة للمتهمين، حجز الملف للمداولة، حيث ستصدر مساء اليوم أحكمامها في القضية.

جلسة اليوم عرفت تقديم المحامي خالد الفتاوي، رسالة موجهة من موكلته والدة الضحية الدنماركية “لويزا فيسترغر” طالبت فيها بالإعدام في حق من أقدموا على هذا الجرم، كما عبرت عن شكرها للدولة المغربية والأجهزة الأمنية.

المحامي الفتاوي أكد أن المحاكمة تمت في أجواء مهنية كبيرة وظروف “مثالية”، وأبانت عن أن السلطة القضائية المغربية مستقلة مضيفا بأن المحاكمة “توفرت فيها جميع الضمانات بما في ذلك حضور الترجمان وغيرها.