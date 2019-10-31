النقب: إصابة سائق شاحنة إثر انقلابها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر انقلاب شاحنة صباح اليوم، الخميس، على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق قرية اللقيّة في النقب، جنوبي البلاد، عن إصابة سائقها بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الحادث وقع على شارع رقم 31 في الجنوب، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بتخليص السائق إثر انقلاب الشاحنة التي كانت محملة بالرمل.

ونقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.