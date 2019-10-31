صفد: أضرار مادية وشعارات عنصرية في عكبرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الخميس، شابين (17 و 28 عاما) من مدينة صفد، وذلك بشبهة إيقاع أضرار بمركبات عربية في قرية عكبرة، وكتابة شعارات عنصرية ذات صلة بما حصل في مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوبي نابلس.

وعلم أنه تم ثقب إطارات المركبات، إضافة إلى رسم نجمة داوود، وكتابة شعارات تماثل مع المستوطنين المتطرفين في "يتسهار"، وأخرى بضمنها "فقط الأغيار يُطردون من البلاد"، في إشارة إلى العرب.

ووصل محققو الشرطة إلى المكان، وعملوا على جمع أدلة قادت إلى اعتقال اثنين من المشتبه بهما. وبحسب الشرطة، فمن المحتمل أن يعتقل آخرون.

يذكر أن عكبرة، التي تعتبر اليوم ضمن أحياء مدينة صفد، قد سبق وأن تعرضت لاعتداءات عنصرية، كان آخرها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أغلق متطرفون يهود المفرق المؤدي إليها، واعتدوا على أهلها، ومنعوا من الدخول والخروج منها، كما نفذت اعتداءات وأعمال تخريب عنصرية.