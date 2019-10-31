شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. قيادي حوثي يقتحم مكتب هيئة إغاثية ويهدد العاملين فيها والان مع التفاصيل

أقدم قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية بالتهجم على مكتب الهيئة الوطنية في أمانة العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر مطلعة إن القيادي في مليشيا الحوثي فيصل مدهش وكيل الهيئة الوطنية للإغاثة الانسانية تهجم على مكتب الهيئة الوطنية متهما الموظفين بالفساد والاستيلاء على المساعدات الاغاثية الخاصة بالنازحين.

واصدر موظفو مكتب الهيئة التي أسستها المليشيا المدعومة من ايران للسيطرة على الاعمال الاغاثية، بيانا قالوا فيه أن المدعو مدهش تهجم على إدارة الفرع و وجه لهم الفاظ وصفوها بأنها "نابية ولا أخلاقية وعمل بلطجي".

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ويأتي ذلك في إطار صراع القيادات الحوثية على نهب وسرقة المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية الاممية العاملة في اليمن.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي انشأت هذه الهيئة بغرض السيطرة على جميع الاعمال الإنسانية والاغاثية في البلد والتحكم بكل المشاريع من خلال منع أي عمل اغاثي أو نشاط تدريبي إلا بعد أن يحصل على موافقة منها.