شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للأراضي يعطي صلاحيات "همجية" للصوص العقار بالمكلا والان مع التفاصيل

يواصل رئيس الهيئة العامة للأراضي انيس باحراثة، مماطلاته المعتادة في اقرار وتعميد وحدات جوار منطقة ابن سيناء الخاصة بمعالجة وحدات جوار المنطقة ذاتها، التابعة للبرنامج الوطني لمكافحة العشوايات الذي ترعاه السلطة المحلية بالمحافظة.

ويمكن ذلك بشكل جلي من خلال تدخلاته المريبة في شؤون فرع الهيئة بالمكلا، لصالح بعض المتنفذين الذين يحملون وثائق اثبات واقعة.

ولا يزال رئيس الهيئة العامة للأراضي يمارس سلطاته لعرقلة مشاريع النفع العام الذي من شانها عرقلة التخطيط الحضري في محافظه حضرموت، مع العلم ان اللجنة التي نزلت برئاسة المهندس ايهاب عيسي، رفعت تقريرها لرئيس الهيئة العامة للأراضي قبل اكثر من عام.

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وشددت اللجنة على ضرورة التزام فرع هيئة الاراضي بالمكلا وديوان رئاسة الهيئة بقوانين التخطيط الحضري في معالجة وحدات الجوار بهذه المنطقة لانقاذها من البناء العشوائي.

وبدورهم أطلق مواطنون عدة مناشدات لضمان سرعة تعميد وحدات جوار ابن سيناء، وانتشالها من البسط العشوائي.

وفي وقت سابق، ناقشت اللجنة الفنية العليا مشروع المخططات التفصيلية لوحدات جوار ابن سيناء وذالك بعد المعالجه الفنية لها من قبل مدير عام التخطيط بديوان رئاسة الهيئة العامة الا ان رئيس ديوان الهيئه ومدير مكتبه سامح جامل، فضلا المماطلة، وتجاهل مناشدات أهالي المنطقة وكذا قرارات السلطة المحلية والقضائية بمحافظه حضرموت.