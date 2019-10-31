شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قواتنا العاملة في عدن عادت بعد إنجاز مهامها بكل شرف والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش أن عودة القوات الإماراتية العاملة في عدن أتت بعد إنجاز مهامها العسكرية بكل شرف وفخر وتضحية.

ووصف الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الخميس، قوة الواجب الإماراتية المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن التي عادت أمس بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة في تحرير عدن، وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية، واليمنية قائلاً: "هي قوة النصر وطلائع التحرير المظفر، حرروا عدن وأنقذوها ومحيطها من براثن الحوثي".

وأضاف: "تعود القوة بفخر لأرض العز والفخر، ويستمر إخوانهم من أبناء الإمارات في دعم تحالف الحزم والعزم".