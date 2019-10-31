شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. نائب وزير الإدارة المحلية يؤكد على أهمية تطوير غرفة أرصاد حضرموت والان مع التفاصيل

أكد نائب وزير الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود ، على اهمية تطوير البنية الأساسية وبناء القدرات لغرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت. واشاد باعبود بجهود الطاقم العامل بغرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بديوان المحافظة..مثمناً جهودهم من خلال المتابعة المستمرة وإصدار البيانات والنشرات الجوية ورصد مسارات واتجاهات الأعاصير والمتابعة الحالية والمستمرة لإعصار (كيار). Advertisements وشدد على ضرورة أهمية تجهيز الغرفة الخاصة بالديوان ودعمها بالأجهزة والمعدات اللازمة لكي تتمكن من أداء مهمتها على اكمل وجه. واشار المهندس عبدالرحمن العمودي ،الى ان إعصار (كيار) تراجع الى الدرجة الثانية ويتحرك بسرعة 6 عقدة باتجاه شمال-غرب وسوف يقترب من نطاق بحرب العرب خلال الـ 24 ساعة القادمة ومن خليج عدن خلال 72 ساعة كمنخفض مداري عميق.

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