شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعميم من مليشيا الحوثي لعقال الحارات والمشايخ في صنعاء والان مع التفاصيل

أصدرت مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، تشرين الأول 31، 2019، تعميما جديدا للمشايخ وعقال الحارات.

وتضمن التعميم منع السفر أو الغياب أو المغادرة للمشايخ وعقال الحارات الا بإذن مسبق من قبل قطاع الاحياء الواقع تحت سيطرتها.

وتبدي المليشيا مخاوفها من اندلاع انتفاضة شعبية عارمة خلال الايام المقبلة على غرار ما حدث في لبنان والعراق أخيرا.

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وكانت المليشيا قد كثفت من انتشارها الأمني في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وذمار تحسبا لأية تحركات شعبية في ظل وضع معيشي سيء.