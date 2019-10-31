شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمني يشيد بأهمية العلم في ارتقاء المجتمعات والأمم والان مع التفاصيل
أكد وزير الاوقاف والارشاد اليمني الدكتور القاضي احمد عطية ، اهمية الاهتمام بالعلم وتعليمه و تعلمه باعتباره اساس بناء الشعوب ونهضتها.
واشار الوزير عطيه خلال محاضراته لطلاب جامعتي سيئون و القران الكريم والعلوم الاسلامية ،الى ان الدول تقوم على ثلاثة عناصر استراتيجية هي الارض والانسان و النظام..لافتاً الى ان استمرار الامم والحضارات يقاس بالعدل و الامن والاخلاق.
وتطرقت المحاضرات الى دور المرأة في الحياة العامة كشريك اساسي الى جانب الرجل يتحمل مسؤولية تربية النشء على الاخلاق و المعاملة الحسنة اضافة الى تنوير المجتمع من خلال طرح الافكار والمقترحات في كافة المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية .
وحذر عطية من انشغال البعض بالعصبيات والصراعات والتي لن تحقق الا الهدم و نشر الكراهية و تمزيق النسيج الاجتماعي و بقاء المجتمعات في دوامة ليس لها بداية ولانهاية .
وخلال جولته بكليات جامعة سيئون استمع الوزير من رئيس الجامعة الدكتور محمد عاشور الكثيري الى شرح عن سير الدراسة بالجامعة التي تعتبر حديثة الانشاء و استطاعت بالتعاون مع السلطوة المحلية في التغلب على الكثير من التحديات.
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