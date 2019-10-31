نائب يكشف عن سيناريوهات سياسية كثيرة غير مستبعدة الوقوع

كشف نائب في البرلمان العراقي، عن سيناريوهات كثيرة غير مستبعدة الوقوع، فيما اشار الى ان هناك كتل سياسية ترفض اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال النائب في تصريح تابعته الخليج 365، ان "هناك سيناريوهات كثيرة بشأن المشهد السياسي العراقي غير مستبعدة الوقوع"، مبينا ان "هناك تحركات لرئاسة البرلمان والجمهورية خلال الساعات الأخيرة، بدت وكأنها تريد أن تُقدم خيار حل الحكومة على خيار الانتخابات المبكرة، أو حل الرئاسات الثلاث في سلة واحدة".

واضاف ان "السؤال الحالي هو هل الشارع سيرضى برحيل عادل عبد المهدي وتنتهي التظاهرات، أم أنها ستؤدي لفتح شهية الشارع بشكل أكبر على اعتبار أنه حقق نصراً ويطمح لآخر"، مشيرا الى ان "كتلا سياسية مع خيار الإطاحة بالحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو ما ترفضه الكتل الاخرى".

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وتابع ان "هناك دعوات لرفع إجراءات مواجهة التظاهرات، عبر فرض حظر التجوال وقطع الإنترنت والاتصالات الخلوية، كما جرى بين الثالث والثامن من تشرين الأول الحالي، ومن ثم فض الاعتصامات وإزالة الخيام من ساحات المدن الجنوبية ومن ساحة التحرير".

رجح مصدر سياسي، ان يبحث مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها اليوم الخميس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن المقرر ان يعقد البرلمان اليوم، جلسته وسط توقعات بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.