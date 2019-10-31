الحشد الشعبي يعالج عبوات ناسفة لتقوية خطوط الصد في ديالى

افتتح الحشد الشعبي، الخميس، طرقا جديدة وعالج عددا من العبوات الناسفة بعملية امنية لتقوية خطوط الصد في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.
وقال الحشد في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، ان قوة من قيادة قاطع عمليات ديالى مكونة من اللواء الاول ومديرية مكافحة المتفجرات ومديرية الهندسة العسكرية نفذت، صباح اليوم عملية أمنية في منطقة النفط خانة في محافظة ديالى، أسفرت عن تفتيش وتأمين المناطق الواقعة في المنطقة المذكورة.
واضاف ان، من بين نتائج العملية ايضا فتح طرق جديدة ومعالجة عدد من العبوات الناسفة ورفع المخلفات الحربية في عدد من المزارع والبساتين والطرق في محاور وقواطع العمليات بالإضافة الى معالجة الثغرات في تلك المناطق لتقوية خطوط الصد.
واضاف ان، من بين نتائج العملية ايضا فتح طرق جديدة ومعالجة عدد من العبوات الناسفة ورفع المخلفات الحربية في عدد من المزارع والبساتين والطرق في محاور وقواطع العمليات بالإضافة الى معالجة الثغرات في تلك المناطق لتقوية خطوط الصد.
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