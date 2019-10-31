البنتاغون يعرض أول صور للغارة التي قتل فيها البغدادي 'فيديو'

وأظهرت اللقطات، التي رفع عنها السرية وصورت من الجو وكانت محببة وغير ملونة، قوات العمليات الخاصة الأميركية وهي تطبق على المجمع وطائرة أميركية تطلق النار على متشددين في مكان قريب، بحسب "رويترز".

وفي أكثر لقطات التسجيل إثارة ظهر عامود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بعدما سوت قنابل الجيش الأميركي مجمع البغدادي بالأرض.



وقال الجنرال بمشاة البحرية كينيث مكنزي قائد القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأميركية بالشرق الأوسط "بدا (المجمع) كساحة لانتظار السيارات بها حفر كبيرة".

وأضاف مكنزي في إفادة لصحفيي البنتاغون إن فكرة تدمير المجمع ترجع لأسباب منها "ضمان ألا يكون ضريحا أو أي شيء يمكن تذكره بأي طريقة. بات مجرد قطعة أرض أخرى".

وقتل البغدادي، والذي أعلن نفسه "خليفة" لدولته المزعومة، وزعيما لتتنظيم "داعش"، بعد أن فجر نفسه بحزام ناسف لدى فراره إلى نفق مسدود مع تضييق القوات الأميركية الخناق عليه.



وقال مكنزي إنه أخذ طفلين صغيرين معه إلى النفق وليس ثلاثة مثلما أشارت تقديرات الحكومة الأميركية. وأضاف أن من المعتقد بأن كلا الطلفين دون 12 عاما وكلاهما قتل.