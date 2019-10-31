البنتاغون يعرض أول صور للغارة التي قتل فيها البغدادي 'فيديو'

نشرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اللقطات المصورة الأولى للغارة التي نفذتها قوات خاصة في مطلع الأسبوع بسوريا وأفضت إلى مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي وحذرت من أن التنظيم قد يحاول شن "هجوم انتقامي".
وفي أكثر لقطات التسجيل إثارة ظهر عامود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بعدما سوت قنابل الجيش الأميركي مجمع البغدادي بالأرض.
وقال الجنرال بمشاة البحرية كينيث مكنزي قائد القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأميركية بالشرق الأوسط "بدا (المجمع) كساحة لانتظار السيارات بها حفر كبيرة".
وأضاف مكنزي في إفادة لصحفيي البنتاغون إن فكرة تدمير المجمع ترجع لأسباب منها "ضمان ألا يكون ضريحا أو أي شيء يمكن تذكره بأي طريقة. بات مجرد قطعة أرض أخرى".
وقتل البغدادي، والذي أعلن نفسه "خليفة" لدولته المزعومة، وزعيما لتتنظيم "داعش"، بعد أن فجر نفسه بحزام ناسف لدى فراره إلى نفق مسدود مع تضييق القوات الأميركية الخناق عليه.
وقال مكنزي إنه أخذ طفلين صغيرين معه إلى النفق وليس ثلاثة مثلما أشارت تقديرات الحكومة الأميركية. وأضاف أن من المعتقد بأن كلا الطلفين دون 12 عاما وكلاهما قتل.
وقال مكنزي إن "داعش" ستحاول على الأرجح شن هجوم انتقامي، مضيفا: "نشتبه بأنهم سيحاولون القيام بشكل ما من أشكال الهجمات الانتقامية. ونحن مستعدون تماما لذلك".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.
وشككت موسكو، في بيان صادر أمس عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في رواية الولايات المتحدة بشأن العملية، التي قالت إنها نفذتها يوم السبت الماضي في سوريا وأسفرت عن مقتل البغدادي، وأكدت أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.
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