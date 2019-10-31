اعتقال 27 شخصا في تركيا بتهمة الانتماء لـ"غولن"

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الخميس، 27 شخصا في مدينة إزمير بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.

وذكرت شبكة "سي إن إن" النسخة التركية أن سلطات أردوغان أوقفت 27 شخصا في المدينة الثالثة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد من بعد إسطنبول وأنقرة.

وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ محاولة 2016 الانقلابية المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.



ويزعم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

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وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لـ"غولن"، دون إثبات جريمتهم فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.





يذكر أن محاولة الانقلاب المزعومة أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

بالإضافة إلى ذلك توفي نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.

ودعت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقالت المنظمة الدولية إنه يجب عدم السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.