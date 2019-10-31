قتلى في انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت سيارة مفخخة، الخميس، بمدينة عفرين السورية؛ ما أسفر عن إصابة وجرح العشرات حسب الحصيلة الأولية.
وقال مصدر طبي، لوكالة الأنباء الألمانية إن "5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 11 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق بيع الخضار المركزي في مدينة عفرين"، فيما ذكرت مصادر سورية أخرى أن "الضحايا 9 قتلى و30 جريحا".
وتسبب الانفجار في اشتعال النيران في محطة محروقات بالسوق، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين في موقع الانفجار.
وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لموقع الانفجار وعملت على إخماد الحرائق وانتشال القتلى والجرحى.
وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو/تموز الماضي استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.
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