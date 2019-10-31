بتهمة غولن.. سلطات تركيا تعتقل 27 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الخميس، 27 شخصًا في مدينة إزمير بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.



وقالت شبكة "سي إن إن" النسخة التركية، إن سلطات أردزغان أوقفت 27 شخصاً في المدينة الثالثة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد من بعد إسطنبول وأنقرة.

وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ محاولة 2016 الانقلابية المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

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ويدعي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى جولن.

وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لـ"جولن"، دون إثبات جريمتهم فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.