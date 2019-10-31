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ارتفاع حصيلة ضحايا احتراق قطار في باكستان إلى 46.. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

ارتفاع حصيلة ضحايا احتراق قطار في باكستان إلى 46.. فيديو

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار واشتعال نيران بقطار ركاب في جنوب شرق باكستان اليوم الخميس إلى 46 قتيلاً، حسبما أفادت وكالة إخبارية.

 

وذكر مسؤول الشرطة أمير تيمور خان أن "أكثر من 30 شخصاً جرحوا عندما اشتعلت النيران بالقطار أثناء رحلته من مدينة كراتشي إلى لاهور، وذلك بعد انفجار اسطوانة وقود استخدمها كان ركاب يستخدمونها في الطهي".

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وتابع أن حصيلة القتلى ربما تشهد مزيداً من الارتفاع حيث لا يزال العديد من الركاب عالقين داخلي عربات القطار المشتعلة.

 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر باكستانية أن حصيلة القتلى الـ 46 مرشحة وما زالت السلطات تعمل على إخراج الركاب ونقل المصابين إلى المستشفيات.

 

 

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