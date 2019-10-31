«هجوم تركي غير مبرر» ضد «السعودية والإمارات» .. الخارجية الإمارتية ترد بقوة

الموجز

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على هجوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على السعودية والإمارات.

ونشر قرقاش تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "رأيت مقتطفات مقابلة مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة الجزيرة القطرية، ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي".

وكان الوزير التركي قد تحدث عما وصفه بـ"السبب الحقيقي" لانزعاج السعودية والإمارات من أنقرة.

​وقال جاويش أوغلو: "لا مشكلة لدى تركيا مع السعودية والإمارات".

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وتابع قائلا "لا مشكلة لدينا مع السعودية والإمارات ولكن نرى أن البلدين لديهما مشاكل معنا".

واستمر "السبب الحقيقي لانزعاج الرياض وأبو ظبي من أنقرة، هو لاهتمام بلادنا بشؤون الأمة الإسلامية أكثر منهما".

واستمر جاويش أوغلو قائلا "الإمارات تضغط على الأردن والفلسطينيين للسكوت عن الوضع بالقدس".

وتحدث وزير الخارجية التركي، عما وصفه بـ"إيواء" الإمارات لعميل إسرائيلي.

وتابع "الإمارات حاولت أن تأتي بمحمد دحلان، بدلًا عن محمود عباس أبو مازن، ونحن نعرف جميع هذه الأمور".