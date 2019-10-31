قطع أوتوستراد طرابلس- بيروت مقابل منتجع "البالما" بالعوائق الحديدية

قام عدد من المحتجين بـ"قطع أوتوستراد ​طرابلس​- ​بيروت​ مقابل منتجع "البالما" بالعوائق الحديديّة، مؤكّدين أنّ احتجاجاتهم مستمرّة حتّى تحقيق مطالبهم كافّة.

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