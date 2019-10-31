موسى: لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة مع الناس

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ أن كل الأمور المتعلقة بتشكيل ال​حكومة​ قيد التشاور، وإلى الآن لم تتبلور نهائياً، خاصة أن موعد ​الاستشارات النيابية​ لم يحدد لغاية الآن.

وأكد في حديث صحفي أن الأهم يبقى في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة مع الناس، والتوصل إلى صيغة مرضية ومناسبة للوضع الحالي.