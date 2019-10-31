أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن كل الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة قيد التشاور، وإلى الآن لم تتبلور نهائياً، خاصة أن موعد الاستشارات النيابية لم يحدد لغاية الآن.
وأكد في حديث صحفي أن الأهم يبقى في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة مع الناس، والتوصل إلى صيغة مرضية ومناسبة للوضع الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر موسى: لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة مع الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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