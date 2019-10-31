حركة عادية في بعلبك والمدارس الرسمية فتحت أبوابها

تشهد مدينة ​بعلبك​ تشهد حركة عادية، وقد استأنفت ​المدارس​ والثانويات الرسمية التدريس، بعد تعطيل استمر أسبوعين. وتزاول الدوائر الرسمية عملها كالمعتاد، وثمة انتشار أمني لحماية مبنى المالية والعقارية في دورس عند مدخل بعلبك، بعد إدراجه في ملصق الحراك، ضمن المباني التي ستشهد اعتصاما أمامها.

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